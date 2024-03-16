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«Ман Сити» – фаворит ЛЧ по версии Goal после жеребьевки 1/4 финала. «Атлетико» и «ПСЖ» – в топ-3, «Барса» – 4-я, «Реал» – 6-й

Интернет-портал обновил рейтинг фаворитов турнира после жеребьевки четвертьфинала турнира. Первую строчку сохранил «Манчестер Сити».

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