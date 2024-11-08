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Песков: пока неизвестно, передаст ли Путин послания лидерам АТЭС

Песков: пока неизвестно, передаст ли Путин послания лидерам АТЭС

Пока нет информации о том, передаст ли президент России Владимир Путин какие-либо послания лидерам стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) через вице-премьера Алексея Оверчука, который возглавит делегацию РФ на форуме.

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