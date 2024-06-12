В правительство направили пакет законопроектов о домашнем насилии

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила на отзыв в кабмин пакет законопроектов, вводящих повышенную уголовную и административную ответственность за домашнее насилие и клевету о нем, документы имеются в распоряжении РИА Новости.