В Эстонии уничтожили памятники в честь бойцов Красной армии

Акт вандализма совершили работники Эстонского военного музея, уничтожив памятники в честь бойцов Красной Армии, освобождавших Эстонию от нацистов, сообщает 2 апреля пресс-служба посольства Российской Федерации в Эстонии в Telegram-канале ведомства.
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