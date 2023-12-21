Томенко подписал указ о максимальном росте коммуналки до 14,2% в Алтайском крае

Однако это не значит, что в каждом населенном пункте региона коммуналка подорожает именно на 14,2% Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ "О предельных "максимальных" индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях".
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