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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой не считает, что «Спартак» выбыл из чемпионской гонки: «По игре он никому не уступает или даже всех превосходит. Всего-то 5 очков от «Краснодара» – это одна игра с половиной»

Команда Деяна Станковича занимает 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 44 очка после 22 туров.

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