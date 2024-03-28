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Военное обозрение

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«Чёрный орёл» – особенности танка, актуальные и сегодня

«Чёрный орёл» – особенности танка, актуальные и сегодня

Впервые представленный широкой общественности более четверти века назад, он и сегодня вызывает повышенный интерес, благодаря неординарным конструкторским решениям, которые могли бы сильно пригодиться в современном бою.

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Комментарии
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Иван Иванов
Сам то понял про что написал.
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