«Чёрный орёл» – особенности танка, актуальные и сегодня

Впервые представленный широкой общественности более четверти века назад, он и сегодня вызывает повышенный интерес, благодаря неординарным конструкторским решениям, которые могли бы сильно пригодиться в современном бою.
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