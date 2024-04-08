Три десятка пожарных тушили вспыхнувший дом под Петрозаводском

Пожар повышенной категории сложности случился на станции Шуйской В воскресенье, 7 апреля, ранним утром на пульт Единой службы спасения Прионежского района поступило сообщение о том, что на станции Шуйской горит двухэтажный деревянный неэксплуатируемый дом.