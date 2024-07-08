Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • Сергей Кептицин
    Да бросьте, были муляжи. Есть специальные муляжи, чтоб не менять - декорации такие, обычно в витринах..Эмигрант разоблач...
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"Россия принадлежит‏ ‎нам ‎по‏ ‎праву": Мигрантка присвоила себе Сибирь и пообещала, что "Аллах накажет" несогласных

"Россия принадлежит‏ ‎нам ‎по‏ ‎праву": Мигрантка присвоила себе Сибирь и пообещала, что "Аллах накажет" несогласных

(дожили, мигрантская нечисть считает себя хозяевами Сибири) Журналистка побеседовала с мигранткой, которая работает продавщицей в магазине.

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Комментарии
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ВО
Виктор Окунев
Иначе будет очень плохо всем.
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3 час.
Леонид Руси
Аллах никого не наказывает. Наказывают духи ада. Города Аллах тоже не строит... Аллах построил только космос и населил живностью. Строят люди, живущие там. А у чурбанов городов никогда не было. Они ничего не умеют делать, только скот пасти и паразитировать на теле развитой цивилизации в силу своей тупорылости.
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2 час.
Одиссей
&quot;мигрантка заявила, что имеет право делать на улицах Москвы, да и любых других городов, всё что захочет, потому что &quot;Москва не принадлежит москвичам&quot;: Я - гражданка России! И я имею тут такие же права, как и вы! Не вам мне указывать. Хочу - буду на улице *** (справлять нужду - ред.)! Буду кидать шелуху, скакать, кричать,&quot; А ведь мы уже строили для них современные города. С широкими проспектами, фонтанами, стадионами, цветниками и бульварами. Благоустроенные квартиры с отоплением, освещением, водопроводом и канализацией. Строили, как гласит статистика, за счет России. Да, у таджиков и узбеков были свои города - времен Тамерлана. И строили, конечно, СВОИ рабочие, из местных. НО!!!! Под нашим руководством и по нашим проектам.  Но без нашего патронажа города превратились в кишлаки. Теперь они намереваются перенести этот кишлак к нам... Попустим - будет и у нас этот кишлак. Мигрантка, выплевывающая шелуху прямо возле скамеечки не даст соврать.  Да!!! Таких же &quot;мусорщиков&quot; хватает и среди наших русопятых. Быдловатых хватает. Но они хотя бы не выдвигают политических программ и территориальных претензий.
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2 час.

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