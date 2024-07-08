"Россия принадлежит‏ ‎нам ‎по‏ ‎праву": Мигрантка присвоила себе Сибирь и пообещала, что "Аллах накажет" несогласных

Одиссей

"мигрантка заявила, что имеет право делать на улицах Москвы, да и любых других городов, всё что захочет, потому что "Москва не принадлежит москвичам": Я - гражданка России! И я имею тут такие же права, как и вы! Не вам мне указывать. Хочу - буду на улице *** (справлять нужду - ред.)! Буду кидать шелуху, скакать, кричать," А ведь мы уже строили для них современные города. С широкими проспектами, фонтанами, стадионами, цветниками и бульварами. Благоустроенные квартиры с отоплением, освещением, водопроводом и канализацией. Строили, как гласит статистика, за счет России. Да, у таджиков и узбеков были свои города - времен Тамерлана. И строили, конечно, СВОИ рабочие, из местных. НО!!!! Под нашим руководством и по нашим проектам. Но без нашего патронажа города превратились в кишлаки. Теперь они намереваются перенести этот кишлак к нам... Попустим - будет и у нас этот кишлак. Мигрантка, выплевывающая шелуху прямо возле скамеечки не даст соврать. Да!!! Таких же "мусорщиков" хватает и среди наших русопятых. Быдловатых хватает. Но они хотя бы не выдвигают политических программ и территориальных претензий.