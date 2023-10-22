Минобороны: войска РФ отразили 4 атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук заявил, что российские войска на Краснолиманском направлении отразили четыре атаки противника, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено до 100 военнослужащих и две бронемашины.
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