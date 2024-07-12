Ямальские спасатели предотвратили возгорание населенных пунктов

Спасатели Ямала ограничили распространение природного пожар площадью в три гектара. На данный момент он не представляет угрозы населенным пунктам — огонь локализован, об этом сообщает окружное управление гражданской защиты.
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