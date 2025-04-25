Политика как он...
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Политика как она есть

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Лавров согласился с Трампом по Украине

Лавров согласился с Трампом по Украине

Россия и США движутся в правильном направлении по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Таким образом глава российского МИД Сергей Лавров выразил согласие с мнением главы Белого Дональдом Трампом в интервью CBS News.

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