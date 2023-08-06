Военное обозрение

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«Самой серьезной опасностью для Российской державы является коррупция чиновников»: русский народ, чиновничество и российская элита в воззрениях Отто фон Бисмарка

«Самой серьезной опасностью для Российской державы является коррупция чиновников»: русский народ, чиновничество и российская элита в воззрениях Отто фон Бисмарка

Германский канцлер Отто фон Бисмарк, которого не без основания считают одним из наиболее выдающихся политиков XIX столетия, является, пожалуй, одним из самых цитируемых немецких (да и вообще европейских) политиков в России.

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