Владимир Соловьев "Шольц отказывается поставлять Киеву "дальнобой", чего яростно требуют лидеры блока ХДС/ХСС". Самые яростные нацисты Германии - ХДС/ХСС. Требуют поставить дальнобой Украине - получат в ответ то, чего не хотят, но получат то, что называется "по самое не хочу". Немцы, даже не сомневайтесь - поставим во время!

Александр Конкин Первым актом "договорняка" станет прекращение огня на ЛБС с 25 декабря по 8 января В первую очередь это время использует Трамп, который сможет вернуться в Белый дом без эксцессов, а РФ и Украина будут заниматься аналитикой реакции общества, заявил инсайдер. В России многие могут воспринять окончание войны на нынешних позициях как предательство, в то время как в Украине, где территориальная целостность является приоритетом, такие уступки будут отвергнуты. ❤ Конспиролог - Подписаться (https://t.me/+zI-gmRa9Nqk0ZTli) Конспиролог #1 Telegram