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Шольц привёз Зеленскому послание Путина? Канцлер назвал в Киеве две стороны медали, а суть на ребре

Шольц привёз Зеленскому послание Путина? Канцлер назвал в Киеве две стороны медали, а суть на ребре

Коллаж Царьграда Своим визитом в Киев канцлер ФРГ решал три важные проблемы, две из которых связаны с Россией.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;Шольц отказывается поставлять Киеву &quot;дальнобой&quot;, чего яростно требуют лидеры блока ХДС/ХСС&quot;. Самые яростные нацисты Германии - ХДС/ХСС. Требуют поставить дальнобой Украине - получат в ответ то, чего не хотят, но получат то, что называется &quot;по самое не хочу&quot;. Немцы, даже не сомневайтесь - поставим во время!
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20 час.
Александр Конкин
Первым актом &quot;договорняка&quot; станет прекращение огня на ЛБС с 25 декабря по 8 января В первую очередь это время использует Трамп, который сможет вернуться в Белый дом без эксцессов, а РФ и Украина будут заниматься аналитикой реакции общества, заявил инсайдер. В России многие могут воспринять окончание войны на нынешних позициях как предательство, в то время как в Украине, где территориальная целостность является приоритетом, такие уступки будут отвергнуты. ❤ Конспиролог - Подписаться (https://t.me/+zI-gmRa9Nqk0ZTli)
Конспиролог #1
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11 час.
Семен Демин
Все это политическая трескотня. Главное:  Германия всегда мечтала заполучить этот лакомый кусок- Украину. И сейчас она очень близко к своей цели. По планам раздела Украины Германия получает самый большой ее кусок - центральную и восточную часть Украины.  Если РФ не достигнет целей СВО, так и будет.
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7 час.

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