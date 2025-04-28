Сводки с фронта: армия России уничтожила склад боеприпасов у Часова Яра

Вооруженные силы России уничтожили вражеский блиндаж и склад боеприпасов в районе Часова Яра. «Операторы беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск уничтожили блиндаж с личным составом и склад боеприпасов ВСУ в районе Часова Яра.
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