Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Сводки с фронта: армия России уничтожила склад боеприпасов у Часова Яра

Вооруженные силы России уничтожили вражеский блиндаж и склад боеприпасов в районе Часова Яра. «Операторы беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск уничтожили блиндаж с личным составом и склад боеприпасов ВСУ в районе Часова Яра.

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