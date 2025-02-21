Решение Путина по США не прошло бесследно для Китая. Началась новая шахматная партия — Sohu

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Странно... А чего это вдруг в Китае удивляются ведь сами всегда поступают только исходя из собственной выгоды и точки зрения. Почему это Россия должна поступать так как считают в Китае ведь и у неё имеются собственные интересы на которые ,например, в Китае плевать хотели( и это мягко выражаясь)... У России уже сейчас огромный опыт во взаимоотношениях с самыми различными странами, и она в праве поступает именно руководствуясь этим опытом, а не руководствуясь чьими-то хотелками и интересами. Мы быстро учимся...