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Шутки Назарова возмутили публику на концерте в Израиле

Шутки Назарова возмутили публику на концерте в Израиле

Уволенный из МХТ им. Чехова актер Дмитрий Назаров возмутил россиян шутками на концерте в Израиле. Выступление состоялось в пятницу, 24 марта, в городе Ашдод.

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