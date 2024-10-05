РАН: Применяемые Кашпировским методы являются абсолютной лженаукой

В пресс-службе РАН проинформировали о том, что все те приёмы и техники, которые применяет на своих выступлениях известный психотерапевт и ведущий телевизионных передач Анатолий Кашпировский, противоречат научным нормам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии