"Всего пара поцелуев": В Италии пару старше 50 задержали за интим около пляжа

Супруги забрались на небольшую скалу, думая, что их там никто не увидит.На итальянском курорте Империя (Лигурия) супружеская пара предалась публичным интимным развлечениям, находясь прямо на скале над пляжем, где было довольно многолюдно.
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