РФ передала Канаде запрос об экстрадиции экс-эсэсовца Хунки

РФ направила Канаде запрос о выдаче Ярослава Хунки, во время Второй мировой войны входившего в добровольческую дивизию «Галичина» войск СС, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Оттаве Олега Степанова.
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