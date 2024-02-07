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РФ передала Канаде запрос об экстрадиции экс-эсэсовца Хунки

РФ передала Канаде запрос об экстрадиции экс-эсэсовца Хунки

РФ направила Канаде запрос о выдаче Ярослава Хунки, во время Второй мировой войны входившего в добровольческую дивизию «Галичина» войск СС, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Оттаве Олега Степанова.

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