Спутник одномоментно запечатлел рекордное количество тайфунов

Пять тайфунов, бушующих в Индийском и южной части Тихого океана / © NASA Earth Observatory На снимке, полученном 26 февраля с помощью устройства VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite, «Набор радиометров для получения видимых инфракрасных изображений») спутника NOAA-20, видны пять тайфунов.