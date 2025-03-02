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Спутник одномоментно запечатлел рекордное количество тайфунов

Спутник одномоментно запечатлел рекордное количество тайфунов

Пять тайфунов, бушующих в Индийском и южной части Тихого океана / © NASA Earth Observatory На снимке, полученном 26 февраля с помощью  устройства VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite, «Набор радиометров для получения видимых инфракрасных изображений») спутника NOAA-20, видны пять тайфунов.

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