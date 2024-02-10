Новое и необычное хобби – коллекционирование мокриц – набирает популярность во всем мире. эти небольшие (до 10 мм) животные относятся к группе ракообразных и неприхотливы в еде и уходе, что делает их идеальными домашними животными.
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