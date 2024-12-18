Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Адвокат рассказал, почему Седокову нельзя обвинить в доведении до самоубийства

Адвокат рассказал, почему Седокову нельзя обвинить в доведении до самоубийства

Доведение до самоубийства — это умышленные действия, такие как угрозы или шантаж После гибели баскетболиста Яниса Тиммы в сети появились обвинения в адрес его бывшей жены, певицы Анны Седоковой, подавшей на развод незадолго до трагедии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх