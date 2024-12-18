Адвокат рассказал, почему Седокову нельзя обвинить в доведении до самоубийства

Доведение до самоубийства — это умышленные действия, такие как угрозы или шантаж После гибели баскетболиста Яниса Тиммы в сети появились обвинения в адрес его бывшей жены, певицы Анны Седоковой, подавшей на развод незадолго до трагедии.
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