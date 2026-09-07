Особняк с лифтом против недостроенных домов: дело сахалинской застройщицы

"112" На Сахалине резонансный процесс в отношении лживой застройщицы обернулся громким скандалом. Директора строительной компании, которая оставила без домов почти полсотни семей, внезапно отправили под домашний арест.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дизельная сделка ...
- ЛЛ Петербурженка нап...
- АТ "Люди в ярости": ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым