Трамп прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной

Дональд Трамп назвал потенциальный старт прямых переговоров между Россией и Украиной «великим днем» для обеих странДональд Трамп назвал потенциальный старт прямых переговоров между Россией и Украиной «великим днем» для обеих стран.
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