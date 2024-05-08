11 участков дорог перекроют в Барнауле для празднования Дня Победы

Большинство из них в центре города, однако ограничения движения будут вводить и на Южном, и во Власихе, и в Научном городке 11 различных участков дорог закроют для движения в Барнауле для празднования Дня Победы.
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