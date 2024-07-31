Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 231 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    Заслужил орден вот и наградили. А почему не пишут о том, что именно делал Вадим на СВО?«Жемчужный прапор...
  • Лидия Фролова
    не понимаю почему за ними не смотрят: счета,тел. разговоры ..куда ездит...каки любовницы... с кем шашни крутят.. с ка...Вице-губернатору ...
  • Evgeni Velesik
    В чем намек картины Сафонов не сказал? Что это одна команда?Никас Сафронов оц...

Предсказано быстрое продвижение Российской армии на нескольких направлениях СВО

Предсказано быстрое продвижение Российской армии на нескольких направлениях СВО

Продвижение Российской армии станет более быстрым, потому что резервы противника уничтожаются на подходах и в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) ощущается определенная усталость, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх