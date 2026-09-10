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Почему крупная покупка без официального дохода может вызвать вопросы налоговой

Почему крупная покупка без официального дохода может вызвать вопросы налоговой

Мало кто задумывается о том, что обычная на первый взгляд сделка — покупка машины, оформление квартиры или получение дорогого имущества — может однажды превратиться в повод для разбирательства.

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