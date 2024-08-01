В Челябинске устраняют последствия разгула стихии

Власти Челябинска рассказали, какие районы города сильнее пострадали от удара стихии. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, подрядные организации городского комитета дорожного хозяйства продолжают работы по устранению последствий вчерашнего разгула стихии.
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