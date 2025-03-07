В ХМАО - Югры полицейские возбудили уголовное дело о покушении на кражу 29 тонн стальных бесшовных труб стоимостью более 3,5 млн рублей

В дежурную часть ОМВД России по г. Радужному обратился представитель службы безопасности нефтедобывающей организации, который в ночное время в районе одного из узлов напорного нефтепровода заметил манипулятор и неизвестных граждан, пытавшихся погрузить трубы в КамАЗ.