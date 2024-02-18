Куриное филе на овощной подушке в "рукаве".

Куриное филе замариновал в смеси соевого соуса, томатного сока и смеси прованских трав на ночь. Лук порезал полукольцами, морковь-кружками, болгарский перец, порезанный "квадратиками" достал из морозилки.
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