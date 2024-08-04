Новоаннинцы заметили лисенка в черте города Детеныш спокойно гулял у перекидного моста. Скорее всего в этом месте обитает целое семейство.
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Новоаннинцы заметили лисенка в черте города Детеныш спокойно гулял у перекидного моста. Скорее всего в этом месте обитает целое семейство.