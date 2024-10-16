Диетолог рассказал, какие продукты вредят щитовидной железе

При наличии проблем с щитовидной железой нужно отказаться от сладкого и фастфуда Диетолог Эумениос Карафиллидис перечислил продукты, которых нужно исключить из рациона при воспалении щитовидной железы, пишет "Лента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии