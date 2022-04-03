Mi-6 «раскрыла» план 2-го этапа спецоперации ВС РФ

Почему англичане призывают «Зе» сражаться до последнего украинца Александр Ситников Фото: Гавриил Григоров/ТАСС 1 апреля жовто-блакитные инсайдеры, близкие к украинскому Офису президента (ОП), заявили, что им известен новый план русских войск.