Глава МО Британии Шэппс назвал конфликт на Украине битвой за демократию

Министр обороны Грант Шэппс назвал конфликт на Украине "экзистенциальной битвой за демократию". Так в беседе со Sky News он отреагировал на слова Владимира Зеленского о том, что Запад не хочет, чтобы Москва проиграла в конфликте.
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