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Глава МО Британии Шэппс назвал конфликт на Украине битвой за демократию

Глава МО Британии Шэппс назвал конфликт на Украине битвой за демократию

Министр обороны Грант Шэппс назвал конфликт на Украине "экзистенциальной битвой за демократию". Так в беседе со Sky News он отреагировал на слова Владимира Зеленского о том, что Запад не хочет, чтобы Москва проиграла в конфликте.

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Комментарии
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
И кто ж тебя ублюдок назначил управлять миром!
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