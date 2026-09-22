Китайское судно с 880 контейнерами впервые зашло в порт Архангельск

Первое в этом году китайское судно в рамках проекта «Арктический экспресс №1» прибыло в порт Архангельска, доставив около 880 контейнеров с автокомплектующими.
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