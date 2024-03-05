В неделе моды в Москве приняла участие дочка дочка Орнеллы Мути

Пока Найке Ривелли дефилировала, ее звездная мама наблюдала за показом Maison Esve из первого ряда. Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли демонстрирует одежду из коллекции MaisonESVE в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале «Манеж».
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