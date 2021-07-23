Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила требования Киева к Западу Сообщение В Киеве озвучили требования к Западным странам из-за «Северного потока — 2» появились сначала на Листай.
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила требования Киева к Западу Сообщение В Киеве озвучили требования к Западным странам из-за «Северного потока — 2» появились сначала на Листай.
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