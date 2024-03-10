Не с кем там разговаривать: главная проблема Верховного

Ольга Каширина

А может быть разговоры, как таковые", не способ выяснить отношения.? Если партнеры привыкли к другим методам выяснения отношений, то почему бы с ними не попробовать использовать эти методы? И им будет понятнее, что же вы хотите от них? И Вы сможете достигнуть других результатов? Вам же и нам все-таки нужнее всего результат, который не всегда достигается проповедью. А проповедовать лучше в храме.