Возвращаемся к событиям прошлой недели и чрезмерно возбудившимся европейцам, у которых зачесалось в очередной раз напрямую повоевать с Россией.
Не с кем там разговаривать: главная проблема Верховного
Комментарии
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Н
Николай
В шею "господ послов с послицами"!!!
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22 час.
Лариса Парфенова
Всех послов гнать, а наших домой возвращать.
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22 час.
Ольга Каширина
А может быть разговоры, как таковые", не способ выяснить отношения.? Если партнеры привыкли к другим методам выяснения отношений, то почему бы с ними не попробовать использовать эти методы? И им будет понятнее, что же вы хотите от них? И Вы сможете достигнуть других результатов? Вам же и нам все-таки нужнее всего результат, который не всегда достигается проповедью. А проповедовать лучше в храме.
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21 час.
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