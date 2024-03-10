Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Не с кем там разговаривать: главная проблема Верховного

Не с кем там разговаривать: главная проблема Верховного

Возвращаемся к событиям прошлой недели и чрезмерно возбудившимся европейцам, у которых зачесалось в очередной раз напрямую повоевать с Россией.

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Комментарии
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Н
Николай
В шею &quot;господ послов с послицами&quot;!!!
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22 час.
Лариса Парфенова
Всех послов гнать, а наших домой возвращать.
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22 час.
Ольга Каширина
А может быть разговоры, как таковые&quot;, не способ выяснить отношения.? Если партнеры привыкли к другим  методам выяснения отношений, то почему  бы с ними не попробовать использовать эти методы? И им будет понятнее, что  же  вы хотите от них? И  Вы сможете достигнуть других результатов? Вам же  и нам  все-таки нужнее всего результат, который не всегда достигается проповедью. А проповедовать лучше в храме.
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21 час.

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