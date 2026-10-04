Автобус 954 и автомобиль: как добраться до Курорт-Самоцвета

Из Екатеринбурга до поселка Курорт-Самоцвет можно добраться за два часа. На автомобиле нужно следовать по Режевскому тракту, а на автобусе № 954 отправление происходит с Северного автовокзала.
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