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Царьград

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Автобус 954 и автомобиль: как добраться до Курорт-Самоцвета

Автобус 954 и автомобиль: как добраться до Курорт-Самоцвета

Из Екатеринбурга до поселка Курорт-Самоцвет можно добраться за два часа. На автомобиле нужно следовать по Режевскому тракту, а на автобусе № 954 отправление происходит с Северного автовокзала.

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