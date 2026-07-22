Говорят, всё познаётся в сравнении. И сравнивать, действительно, порой полезно. Вчера мы были с гуманитарной миссией в Курской области.
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Говорят, всё познаётся в сравнении. И сравнивать, действительно, порой полезно. Вчера мы были с гуманитарной миссией в Курской области.
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