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Регионы России

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Пермские учёные создали экологичную технологию производства сверхчистого кварцевого стекла

Пермские учёные создали экологичную технологию производства сверхчистого кварцевого стекла

Учёные Пермского национального исследовательского политехнического университета разработали инновационную технологию производства сверхчистого кварцевого стекла, не уступающего по качеству лучшим мировым аналогам из США, Германии и Японии.

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