РФ и США обсуждают восстановление прямого авиасообщения, заявил Дмитриев

Россия и США ведут обсуждения по восстановлению прямого авиационного сообщения между странами. Об этом 3 апреля сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.