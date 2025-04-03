РФ и США обсуждают восстановление прямого авиасообщения, заявил Дмитриев

Россия и США ведут обсуждения по восстановлению прямого авиационного сообщения между странами. Об этом 3 апреля сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
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