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Российская гильдия риэлторов запустила платформу для поиска и проверки специалистов

Российская гильдия риэлторов запустила платформу для поиска и проверки специалистов

Российская гильдия риэлторов представила мобильную платформу «Мой риелтор», объединяющую инструменты поиска специалистов по недвижимости, проверки их квалификации и взаимодействия с потребителями.

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