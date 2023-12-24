Waymo назвала автопилот безопаснее любого водителя. И доказала это исследованием

За время испытаний автономного такси автомобили компании Waymo проехали суммарно 11,5 миллионов километров в Фениксе, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско без водителя за рулемВ Waymo утверждают, что испытания доказали безоговорочное преимущество автопилота над водителями — беспилотники компании на 85% реже попадали в аварии с пострадавшими, и на 57% реже попадали в аварии, о которых необходимо уведомлять полицию.