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Беларусь не имеет отношения к проникновению в Латвию вооруженной группы – Лукашенко

Беларусь не имеет отношения к проникновению в Латвию вооруженной группы – Лукашенко

Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя обвинения Латвии о нарушении ее границ вооруженной группой, заявил, что Минск не имеет к этому никакого отношения.

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