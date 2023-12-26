Новая декларация об экономическом развитии ЕАЭС подписана в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 26 декабря /Синьхуа/ -- Декларация о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза /ЕАЭС/ до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь" была подписана в понедельник здесь главами России, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.