Романцев рассказал об отмене своей дисквалификации в отборе ЧМ: «Брежнев не звонил президенту ФИФА, все решил Колосков»

Бывший игрок сборной СССР в интервью «СЭ» вспомнил, как в 1980 году его автоматическая дисквалификация на матч отборочного турнира чемпионата мира с Исландией была перенесена после звонка главы Федерации футбола Вячеслава Колоскова президенту ФИФА Жоао Авеланжу.
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