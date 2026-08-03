Романцев рассказал об отмене своей дисквалификации в отборе ЧМ: «Брежнев не звонил президенту ФИФА, все решил Колосков»

Бывший игрок сборной СССР в интервью «СЭ» вспомнил, как в 1980 году его автоматическая дисквалификация на матч отборочного турнира чемпионата мира с Исландией была перенесена после звонка главы Федерации футбола Вячеслава Колоскова президенту ФИФА Жоао Авеланжу.