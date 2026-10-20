Animals Гамзат нашёл Шушу поздней осенью, неподалёку от овечьего загона. Она сидела на холодной земле, вжавшись в наваленные кучей доски, и дрожала не то от страха, не то от холода.
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И кошечки и собачки чувствуют приближение землетрясения.Да и другие животные тоже. Вот змеи покидают свои пещеры в горах.
Умница Шушенька, вовремя подняла тревогу и спасла своего хозяина!!!!