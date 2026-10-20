СИМФЕРОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Эвакуация жителей проходит на юге Крыма из-за последствий сильных дождей, в ПВР размещены три человека, сообщает в "Максе" ГУ МЧС России по Республике Крым.
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